В семье из Башкирии родился восьмой ребенок

В семье Айнура и Сюмбель Байсуаковых из Баймакского района произошло радостное событие – супруги стали родителями в восьмой раз. У многодетной пары родилась дочь, которую назвали Асией.

Теперь в семье Байсуаковых воспитываются пятеро девочек и трое мальчиков. Родители уделяют большое внимание воспитанию детей и являются примером крепкой и дружной семьи.

В Госкомюстиции отметили, что в прошлом году Сюмбель Байсуакова была удостоена государственной награды – медали «Материнская слава».