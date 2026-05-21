Боец из Башкирии показал ребятам, как работают дроны

В Уфе прошел мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами. Его для ребят провел боец из Салаватского района с позывным «Кадет», пишут в издании «Юрюзань».
Оператор ударных дронов рассказал участникам о базовых навыках, необходимых для работы с БПЛА. По его словам, освоить управление беспилотниками несложно, особенно тем, кто имеет опыт в компьютерных играх. Важную роль играют мелкая моторика, пространственное мышление и знание топографии.
За плечами «Кадета» – реальный боевой опыт и ряд наград. Среди них – медали «За проявленную доблесть» I и II степени, «За отвагу», «За службу в спецназе», орден Шаймуратова и Георгиевский крест.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
