В Уфе в день полумарафона перекроют проспект Октября

23 мая в столице Башкортостана пройдет X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 7:00 до 16:00 перекроют движение по проспекту Октября от дома 144/1 до улицы Оренбургской, то есть от Центрального рынка до Театра кукол.
Кроме того, с 09:00 пятницы до 22:00 субботы будет ограничено движение в районе Горсовета – заблокируют проезд вдоль площади Ленина. Соответственно, изменится схема движения общественного транспорта, а троллейбусы №13 и №22 временно приостановят работу. Планируйте свой маршрут заблаговременно.