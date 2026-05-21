В Уфе в день полумарафона перекроют проспект Октября

23 мая в столице Башкортостана пройдет X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 7:00 до 16:00 перекроют движение по проспекту Октября от дома 144/1 до улицы Оренбургской, то есть от Центрального рынка до Театра кукол.