В Иглино прошел муниципальный этап «Юнармейских игр»

В селе Иглино прошел муниципальный этап Всероссийских военно-патриотических состязаний «Юнармейские игры». Участие приняли 12 команд из образовательных учреждений района. Игры включали семь разнообразных соревнований. Каждое из них имело свои особенности.

На строевой подготовке обращали внимание на форму одежды. Самым зрелищным моментом было прохождение в коробке с песней. Наиболее продолжительным состязанием стала военизированная эстафета из восьми этапов. Юнармейцы бросали гранаты, отжимались, преодолевали препятствия и перемещали носилки с «пострадавшими».