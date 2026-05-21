В Уфе открылась выставка картин Айрата Сулейманова

«Картины без названия, или Исповедь души». Об экспозиции в стенах выставочного зала «Ижад» Башкирского государственного художественного музея имени Нестерова рассказывает журналист Айгуль Усманова.

Майская выставка в «Ижаде» – откровение для искусствоведов, художников, восторженно и с удивлением открывающих творчество почти неизвестного автора, ушедшего ещё в начале нулевых. Айрат Сулейманов в середине 60-х получил образование в Московском высшем художественно-промышленном училище имени Строганова. Ученик народного художника СССР Гелия Коржева объездил половину Союза, активно участвуя в реставрации храмовых архитектурных памятников. Много изучал, экспериментировал, искал. Пока однажды поиски не привели его на родину, в Бураево. И здесь начинается новый этап в творчестве уже бураевского отшельника.

До перестройки некогда отличник Строгановки оформлял клубы, писал портреты членов политбюро. Затем 90-е – годы политических и социальных потрясений, когда рушились идеалы, надежды. Социальный гротеск на полотнах Сулейманова, возвращающий нас в безвременье той весьма неоднозначной эпохи, – словно диагноз пережитому.

Сулейманов был нелюдим. Одиночество художника отражено и в полотнах, объявшего традиции великих мастеров европейской живописи в башкирской глубинке. С уходом Айрата Марвановича в 2002 году тему последователя Дали, Пикассо, Шагала можно было бы закрыть. Но 2025 году на юбилейной выставке ТСХ РБ внимание уфимского коллекционера Сергея Починка привлекли две скромные работы неизвестного ему автора. Поиски привели бывшего геолога в Бураево.