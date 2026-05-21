В Уфе прошел чемпионат республики по страйкболу

В соревнованиях приняли участие команды из Уфы и Белорецка – всего 10 коллективов. Они выступали в дисциплине «встречный бой», «четыре на четыре». Поединки проходили по олимпийской системе. Одним из новшеств республиканских соревнований стало укрытие – «стекло». Подобные препятствия уже применяются на чемпионатах страны, а теперь их опробуют и на турнирах в республике.