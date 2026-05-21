В Уфе прошел чемпионат республики по страйкболу

В соревнованиях приняли участие команды из Уфы и Белорецка – всего 10 коллективов. Они выступали в дисциплине «встречный бой», «четыре на четыре». Поединки проходили по олимпийской системе. Одним из новшеств республиканских соревнований стало укрытие – «стекло». Подобные препятствия уже применяются на чемпионатах страны, а теперь их опробуют и на турнирах в республике.

Башкирский страйкбол растет, дисциплина поднимается на всероссийский уровень. И радует тот факт, что наша федерация продолжает развиваться.

Валерий Демин, участник чемпионата Республики Башкортостан по страйкболу

Пока идут игры с другими командами, мы смотрим и анализируем, и в целом тактика нужна только на первые минуты схватки, а дальше уже импровизация.

Алексей Кузьмин, участник чемпионата Республики Башкортостан по страйкболу

По итогам соревнований второй год подряд лучшей стала команда «Медоеды» из Уфы. На второй строчке спортсмены из Белорецка, и тройку лучших замкнули представители коллектива «Кобра». Вне зачета выступали юниоры из Белорецка. Они участвовали в этих состязаниях, чтобы набраться опыта – в июле команда отправится в Санкт-Петербург на всероссийские соревнования.

