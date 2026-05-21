В Уфе 16-летний подросток без прав сел за руль «ВАЗа»

В Уфе сотрудники ГАИ остановили автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого оказался 16-летний юноша. Инцидент произошел вчера, 20 мая, около 14:00.

У подростка не было права управления транспортным средством. На место вызвали его отца, после чего несовершеннолетнего отстранили от управления.

На юного водителя составили административный материал за езду без прав. Автомобиль отправили на спецстоянку.

Материалы в отношении родителей направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Семье грозит штраф от 500 до 2000 рублей и постановка на профилактический учет.