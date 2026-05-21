Уфимец Рустам Набиев покорил Эверест на одних руках

Уфимский блогер и параальпинист Рустам Набиев сообщил, что поднялся на вершину Эвереста. По его словам, это произошло 20 мая в 8:16 по непальскому времени.

Набиев отметил, что совершил восхождение на одних руках, и посвятил его всем, кто сейчас проходит через трудности и продолжает бороться.

Предыстория Рустама Набиева известна многим. В 2015 году он выжил при обрушении казармы ВДВ под Омском, после чего лишился обеих ног. Тогда погибли 24 военнослужащих, еще более 20 получили травмы.

После реабилитации Набиев занялся спортом и альпинизмом. В 2020 году он на одних руках поднялся на Эльбрус, позже покорял другие вершины, в том числе Манаслу.