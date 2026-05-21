В Башкирии ребенка после падения из окна доставили в РДКБ

Ребенка, который выпал из окна четвертого этажа в Нефтекамске, доставили санавиацией в Уфу.

Напомним, инцидент произошел 6 мая в квартире жилого дома на улице Ленина. Пока мама ненадолго отвлеклась, мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна. После падения его госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию Нефтекамской ЦРБ.