В Башкирии арестовали водителя после ДТП с погибшим подростком

В Иглинском районе суд отправил под стражу 22-летнего водителя, ставшего фигурантом уголовного дела о смертельном ДТП. Он пробудет под арестом до 20 июля 2026 года.

Напомним, авария произошла 19 мая около 23.00 часов на 26 км автодороги Иглино — Красный Восход. По предварительным данным, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП его 13-летний пассажир скончался от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.