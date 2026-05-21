В Башкирии ведутся работы по модернизации коммунальной инфраструктуры

Лето ещё не началось, а коммунальщики уже вовсю готовятся к зиме. Частичные ограничения движения на многих улицах связаны с модернизацией сетей тепло- и водоснабжения. Работы ведут поэтапно, где-то продолжая замену труб рядом с участками, которые ремонтировали в прошлом году. Когда завершится реконструкция и какие дополнительные возможности появятся после обновления?

Улица рядом с Республиканской больницей и сама напоминает операционную. Коммунальщики вскрыли асфальт и добрались до тепловой артерии. Задача – заменить отслуживший своё трубопровод на новый. Работу проводят на нескольких участках. В общей сложности БашРТС в рамках реализации инвестиционной программы заменит здесь почти 600 метров коммуникаций. Новые трубы окрашивают в зелёный цвет вовсе не для красоты, а для дополнительной защиты от коррозии.

В ходе модернизации участка магистральной тепловой сети используются современные технологии – трубы с пенополиуретановой изоляцией в защитной полиэтиленовой оболочке с системой операционного диспетчерского контроля, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными стальными. Главные из них – более длительный срок эксплуатации, а также значительное снижение тепловых потерь при передаче ресурса потребителю. Кроме того, система оперативно-диспетчерского контроля в будущем позволит в кратчайшие сроки локализовать и устранить повреждения на тепловых сетях с минимальным неудобством для жителей города. Артур Юнусов, начальник цеха магистральных сетей Южного района филиала «БашРТС-Уфа»

Важно, что модернизация ведётся без отключения горячей воды: технологическая часть работ будет выполнена в рамках планового графика по ремонту и гидравлическим испытаниям основной системы. Полностью провести обновление на этом участке планируют до октября.

Подготовку к отопительному сезону вовсю ведут и в Нефтекамске. Здесь ремонтные работы тепловых сетей проходят на территории больничного городка по улице Карла Маркса. Предстоит заменить порядка 200 метров трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения. На лето в БашРТС запланировали работы по капитальному ремонту на других участках и строительству новых сетей к учебным учреждениям.

А это уже город Октябрьский, где модернизация теплосетей также в самом разгаре. В этом городе проблема коммунальной инфраструктуры стоит особенно остро: износ превышает 69%. Власти заложили средства на обновление систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Эти работы проводят в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году в Башкортостане на обновление сетей направлено более одного миллиарда рублей. Всего запланировали 46 мероприятий: девять – по строительству и реконструкции и 37 – по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.