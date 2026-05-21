В Уфе задержали курьера, работавшего на мошенников

В Уфе полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников: студент помог похитить 200 тысяч рублей у пенсионера. Как установила полиция, аферисты под предлогом «ваша внучка попала в ДТП» убедили 90-летнего мужчину срочно найти деньги на лечение.

Мужчина обналичил накопления в сумме 200 тысяч рублей, которые злоумышленники потребовали передать «доверенным людям». Ничего не подозревавший водитель такси, получив из рук пенсионера пакет с деньгами, выехал по адресу, где должен был передать его студенту. Вскоре по ориентировке курьера задержали. Юноша пояснил полицейским, что мошенники пообещали ему хороший процент от похищенной суммы. Возбуждено уголовное дело.

