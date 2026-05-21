В Уфе состоялось открытие турнира по самбо памяти Владимира Жириновского

Самбисты выступали по олимпийской системе. Сначала ребята прошли квалификационные схватки, затем их ждали встречи в четвертьфинале и дальше по сетке.

Из Сызрани приехал, ехали долго, 12 часов. Нас приехало 20 человек. Я настроен хорошо, наша команда сильная, надеюсь на призовые места.

Спортом должно заниматься с каждым днём больше людей, и эта задача решается благодаря таким Дворцам борьбы и благодаря этому всероссийскому турниру, который посвятили великому государственному деятелю нашей страны.

Первыми на ковёр вышли атлеты старше 18 лет – мастера спорта России и кандидаты в мастера спорта, победители и призёры чемпионатов России по самбо. Пять пар самбистов провели грантовые поединки, по итогам которых получили медали и денежное вознаграждение. После в борьбу за победу на турнире вступили юноши и девушки не старше 14 лет.