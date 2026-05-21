В Уфе состоялось открытие турнира по самбо памяти Владимира Жириновского

В Уфе состоялось открытие всероссийского турнира по самбо. Соревнования посвятили памяти Владимира Жириновского. Состязания собрали более 500 участников из 13 регионов страны.

Самбисты выступали по олимпийской системе. Сначала ребята прошли квалификационные схватки, затем их ждали встречи в четвертьфинале и дальше по сетке.

Из Сызрани приехал, ехали долго, 12 часов. Нас приехало 20 человек. Я настроен хорошо, наша команда сильная, надеюсь на призовые места.

Ислам Сулейманов, участник соревнований /Самарская область/

Спортом должно заниматься с каждым днём больше людей, и эта задача решается благодаря таким Дворцам борьбы и благодаря этому всероссийскому турниру, который посвятили великому государственному деятелю нашей страны.

Руслан Хабибов, заместитель премьер-министра правительства – министр спорта Республики Башкортостан

Первыми на ковёр вышли атлеты старше 18 лет – мастера спорта России и кандидаты в мастера спорта, победители и призёры чемпионатов России по самбо. Пять пар самбистов провели грантовые поединки, по итогам которых получили медали и денежное вознаграждение. После в борьбу за победу на турнире вступили юноши и девушки не старше 14 лет.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ