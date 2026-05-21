В Башкирии в детском лагере произошло массовое отравление

В Абзелиловском районе в детском лагере зафиксировали массовое отравление. Следственный комитет начал расследование инцидента.
В детском учреждении заболели дети 11-15 лет. У заболевших выявлены признаки кишечной инфекции. Точное количество отравившихся устанавливается.
Следователи проводят комплекс следственных действий для установления соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам. В ходе расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка. Ход и результаты расследования находятся на контроле у руководства следственного управления республики.