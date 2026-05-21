В Уфе прошло собрание, посвящённое 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского

Почтили память одного из самых ярких, неординарных и влиятельных политиков современной России. В Уфе сегодня состоялось торжественное собрание, посвящённое 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского.

Выступая перед залом, Глава Башкортостана подчеркнул, что сегодняшняя встреча посвящена памяти выдающегося политика, одного из архитекторов политической системы современной России, основателя и бессменного руководителя Либерально-демократической партии.

Сегодня поездка была достаточно серьёзной, большой, и мы приветствуем ещё раз делегацию ЛДПР, председателя Леонида Слуцкого. Мы целый ряд вопросов обсудили. Были рабочие обсуждения, в том числе таких общегосударственных задач, как состояние ЖКХ. Делились опытом, который есть в республике и какой есть в регионах РФ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поблагодарил всех за поддержку специальной военной операции и сказал, что все наши предприятия и жители республики сосредоточены на главной цели – делать всё для Победы. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, высоко оценил вклад Башкортостана в общее дело и работу по решению проблем в сфере ЖКХ.

Эти обе архиважные задачи в республике решаются системно и эффективно. Можно без комплиментарности сказать, что по этим и многим другим вопросам Республика Башкортостан сегодня – эталон. Отношение к людям, тем более к особым людям, каковыми для нас являются бойцы и офицеры СВО, члены их семей.

Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ