Почтили память одного из самых ярких, неординарных и влиятельных политиков современной России. В Уфе сегодня состоялось торжественное собрание, посвящённое 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского.
Выступая перед залом, Глава Башкортостана подчеркнул, что сегодняшняя встреча посвящена памяти выдающегося политика, одного из архитекторов политической системы современной России, основателя и бессменного руководителя Либерально-демократической партии.
Радий Хабиров поблагодарил всех за поддержку специальной военной операции и сказал, что все наши предприятия и жители республики сосредоточены на главной цели – делать всё для Победы. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, высоко оценил вклад Башкортостана в общее дело и работу по решению проблем в сфере ЖКХ.