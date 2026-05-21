В Башкирии активно внедряют ИИ во все сферы жизни

Сделать Башкортостан цифровым центром Евразии. В регионе активно внедряют системы искусственного интеллекта во все сферы жизни, включая промышленность, образование, сельское хозяйство. Более 12 тысяч дронов произвели в регионе для оборонных нужд с модулями ИИ. Благодаря обновлённым программам врачи провели 380 тысяч исследований и у 40% пациентов нашли различные патологии. О том, как меняется современный мир и какие задачи стоят для развития Башкортостана с применением современных технологических решений, – в нашем сюжете.

Эта климатическая камера полностью роботизирована. Здесь выращивают более 100 сортов гороха. Исследователи регулируют температуру, влажность, причём устройство по заданному алгоритму поливает растения. С помощью нейросети здесь можно получить полный цикл выращивания агрокультуры. Анализ одного образца занимает 30 секунд. Записывать селекционеру всё в журнал уже не нужно.

По похожему принципу учёные аграрного университета разработали прибор, который облегчает фермерам процесс бонитировки.

Суть этого устройства в том, что камеры фотографируют с разных ракурсов животных и обрабатывают данные с помощью искусственного интеллекта. А именно: длину туловища, рост, вес, всего более десяти параметров. Процесс занимает от 30 секунд до одной минуты.

В рамках федеральной программы «Приоритет-2030» подобные установки появились на одном из крупных предприятий республики с перспективой сохранить и развивать племенное стадо свиней. Учёные вуза трудятся и над созданием оборудования для других животных.

Студент энергетического факультета Раиль Гарифуллин вместе с коллегами работает над созданием платформы с применением нейросети, которая сама автоматически определяет сорняки. Магистрант намерен внедрить разработку в беспилотники, которые обрабатывают сельхозугодья.

Именно этот проект накануне Раиль Гарифуллин представил в Геномном центре на стратегической сессии с участием Радия Хабирова. Глава Башкортостана отметил, что искусственный интеллект должен помогать врачам, учителям, управленцам, специалистам в работе для экономии времени, повышения качества предоставления услуг и избавления от рутины.

В разных сферах и организациях в Башкортостане накоплен богатый опыт использования цифровых технологий. Так, врачи с помощью искусственного интеллекта провели 380 тысяч исследований и выявили 40% заболеваний у жителей республики. Активно применяют нейросеть в промышленности, в области добычи полезных ископаемых, в подборе персонала.

В Центре спортивной подготовки, Дворце борьбы и ещё в десяти подобных сооружениях камеры видеонаблюдения сами фиксируют число посетителей, возраст, пол и активность спортсменов. В образовательной среде тоже есть свои наработки.

Эксперты уверены, что представители управленческой команды Башкортостана следуют федеральным трендам, заданным Президентом России.