В Уфе открылась первая в республике эргокомната

В Уфе, на базе Клинической больницы скорой медицинской помощи, открылась первая в республике эргокомната. Она предназначена для восстановления людей, перенёсших инсульт. Помещение полностью воссоздаёт интерьер обычной квартиры, благодаря чему пациент снова учится навыкам самостоятельно себя обслуживать и постепенно возвращается к обычной жизни.

Сегодня Нурия Насырова уже говорит, ходит и самостоятельно справляется с домашними делами. Пока всё это даётся с трудом, но прогресс точно есть. В сентябре прошлого года женщина перенесла инсульт. Несмотря на плохое самочувствие, вспоминает Нурия Ягафаровна, она самостоятельно вызвала скорую и позвонила родным. Из Архангельского района её госпитализировали в Уфу. Жизнь спасли, но учиться жить пришлось заново.

Теперь восстанавливаться после случившегося женщина будет и в эргокомнате. Помещение имитирует обстановку обычной квартиры. Здесь имеется кухонная зона, ванна, стиральная машина – всё, чтобы человек буквально чувствовал себя как дома. В такой среде, под присмотром врача-эрготерапевта, пациент сможет тренировать бытовые навыки и постепенно возвращаться к обычной жизни.

Эргокомната в Уфе на сегодня первая в республике и уже 25-я в стране. По словам специалистов, ишемический инсульт или, как его ещё называют, «инфаркт мозга», в последние годы очень «помолодел» и не щадит даже детей. Так, в апреле этого года с болезнью столкнулась 11-летняя жительница Стерлитамака.