Уфимский блогер и общественный деятель на руках покорил Эверест. Рустам Набиев в своих социальных сетях рассказал, что поднялся на вершину Эвереста. Он сделал это только на одних руках. На вершине он поднял флаг и табличку: «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается». Это первый и единственный в мире человек, который поднимается в горы только на одних руках, без посторонней помощи.