Жителям Башкирии рассказали, как справиться с тревогой перед экзаменами

До основного и единого государственного экзамена остаются считанные дни. Сейчас выпускники пишут пробники и продолжают активную подготовку. В этот волнительный период подростки часто испытывают стресс. Как сохранить спокойствие и справиться с тревогой на экзамене?

Девятиклассница Самира Аминева вместе с подругами готовится к своему первому серьёзному испытанию – к сдаче ОГЭ. Вместо прогулок после школы их ждут конспекты и тесты. За горой учебников скрывается нарастающая перед экзаменом тревога.

После обеда дом превращается в зону тишины. Здесь каждый понимает: решается судьба аттестата. В период подготовки для детей очень важна забота и поддержка родителей.

В школьных коридорах атмосфера ещё более напряжённая. Одиннадцатиклассникам до ЕГЭ остались считанные дни. Педагоги подтверждают, что сейчас важнее не выучить большой объём информации, а сохранить психологическую устойчивость. Ведь большинство ошибок на экзамене случаются не от незнания, а из-за невнимательности на фоне стресса.

ОГЭ и ЕГЭ – это всего лишь жизненный этап, но для подростка он превращается в первую серьёзную проверку на прочность. Школьный психолог работает сейчас в режиме «скорой помощи».