Мастерская под открытым небом развернулась в окрестностях Иремеля. Пленэр проходит в рамках проекта «Ваша тропа», он объединил 10 художников со всей республики. Автор идеи – Вакиль Шайхетдинов.
Для заслуженного художника Башкортостана это первый самостоятельный пленэр. Сам он много лет исследует горы и пещеры, и каждая его картина – восхищение родной землёй. Творцы устраивают выставки прямо на природе и обмениваются опытом. Организаторы надеются, что проект станет толчком для развития туризма в этих местах.