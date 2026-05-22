Долги не спрячешь: жительницу Башкирии нашли в шкафу

В Караидельском районе судебные приставы разыскали 43-летнюю местную жительницу, которая долгое время не выплачивала алименты на содержание ребенка.

Женщина не отвечала на звонки, по месту проживания не появлялась, поэтому ее объявили в исполнительный розыск. Позже приставам сообщили, что должница вернулась домой.

Когда сотрудники прибыли по адресу, сожитель женщины заявил, что ее нет дома. Однако пристав услышал шорохи из шкафа. После просьбы открыть дверцу внутри обнаружили должницу.