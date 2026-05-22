Детей за руль не пускать: в Башкирии запустили новую акцию

В Башкирии стартовала социальная кампания «Не рули, малай!», направленная на профилактику ДТП с детьми за рулем.

Главная цель – привлечь внимание родителей и общественности к проблеме управления транспортом несовершеннолетними. В рамках кампании будут проходить просветительские мероприятия, а также информационная работа через СМИ и интернет.

По данным ГАИ, с начала года в республике зарегистрировано 14 ДТП с участием детей-водителей младше 16 лет. В 13 случаях подростки управляли мототранспортом, еще в одном – автомобилем.