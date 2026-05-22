Командование поблагодарило военнослужащего из Башкирии

Жители Башкирии, находящиеся сегодня на передовой, продолжают достойно выполнять поставленные задачи. Их служба, выдержка и ответственность получают высокую оценку командования.
Так, на имя главы администрации Кармаскалинского района Альфира Сабирова поступило благодарственное письмо от командующего 25-й общевойсковой армией. В нем выражена признательность военнослужащему из деревни Улукулево – лейтенанту Ринату Галину.
С 2022 года Ринат Радикович выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции. Командование отмечает, что за время службы он проявил себя как дисциплинированный, ответственный и грамотный военнослужащий, в совершенстве владеющий необходимыми воинскими навыками.
Особые слова благодарности адресованы и его родителям – Радику Вахитовичу и Ольге Анатольевне, воспитавшим достойного сына.
Земляки гордятся Ринатом и ждут скорейшего возвращения всех бойцов домой живыми и здоровыми.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация Кармаскалинского района.