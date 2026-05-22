В республике завели уголовное дело по факту отравления детей в оздоровительном лагере «Уральские зори». Симптомы кишечной инфекции появились у нескольких ребят в возрасте от 11 до 15 лет, количество пострадавших уточняется. Сейчас Следственный комитет проверяет, соблюдались ли в учреждении санитарные нормы.
Лагерь располагается на территории Абзелиловского района, но находится в собственности Магнитогорского металлургического комбината
Телеканалу БСТ удалось связаться с начальником детского оздоровительно-образовательного центра. К слову там, факт отравления воспитанников отрицают, ссылаясь на расстройство желудка.