В республике завели уголовное дело по факту отравления детей в оздоровительном лагере «Уральские зори». Симптомы кишечной инфекции появились у нескольких ребят в возрасте от 11 до 15 лет, количество пострадавших уточняется. Сейчас Следственный комитет проверяет, соблюдались ли в учреждении санитарные нормы.