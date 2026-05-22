В Уфе школьникам провели мастер-класс по пилотированию БПЛА

Уникальный учебный тренажер «Пчелка» протестировали восьмиклассники уфимской школы. Мастер-класс провела инженерная компания из Башкортостана, которая разработала образовательную программу для школьников по изучению и пилотированию беспилотных авиационных систем. Проект призван охватить тысячи учащихся для развития инженерного мышления и ранней профориентации. На мероприятии школьники центра образования №164 не только познакомились с учебным проектом, но и попробовали себя в роли операторов дронов.

Совладать с управлением беспилотника – задача не из легких. Необходимы десятки часов пилотирования, но теперь стать оператором дрона будет легче. Новый образовательный проект разработала компания из Башкортостана. Это 26 часов теоретических и практических занятий, направленных на развитие инженерного мышления, технического творчества и ранней профориентации школьников.

Изюминкой программы станет обучение пилотированию на тренажере «Пчелка». В отличие от свободных полетов, дрон закреплен на подвижном устройстве, при этом сохраняет полную свободу наклонов и вращения. Все движения синхронизируются с симулятором на компьютере, а сам аппарат остается на месте, исключая риск столкновения и травмоопасности. Оценить уникальный тренажер смогли ученики 164-й школы.

Уже с нового учебного года программа станет частью уроков технологии для 8-классников образовательного центра № 164. Именно эта школа станет пилотной – соглашение о внедрении уже подписано.