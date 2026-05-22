В Башкирии почти 3 тыс. семей могут бесплатно сделать ЭКО

Почти три тысячи семей в Башкортостане в этом году могут воспользоваться процедурой ЭКО бесплатно – по полису ОМС. Это одна из самых высоких цифр в Приволжском федеральном округе.

Бесценные поцелуи. Маленький Мухаммед – самый долгожданный гость в своей семье. Эльмира Ялалова шла к своему материнству почти 20 лет. Годы надежд, обследований, ожиданий. И один решающий шаг – обращение за квотой. Свое счастье обрела благодаря программе ЭКО в Республиканском медико-генетическом центре.

Планирует поход еще за одним малышом и Эльза Мухаметьянова. Первенцу полтора года. Сейчас с супругом готовятся ко второму родительству. Поэтому вновь пришла в Республиканский медико-генетический центр к своему репродуктологу Гульнаре Закировой. Врачи подчеркивают: повторное ЭКО по квоте возможно, если есть медицинские показания.

В 2026 году Башкортостан получил почти три тысячи квот на экстракорпоральное оплодотворение за счёт средств ОМС. Рекордный показатель. Процедура бесплатна. Самое главное – вовремя обратиться за помощью. Эффективность ЭКО зависит от возраста – после 35 лет успех процедуры в два раза меньше, констатируют специалисты.