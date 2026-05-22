В Уфе юный водитель без прав привлек внимание ГАИ

В Уфе сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Лада 2114» на улице Транспортной. За рулем оказался 17-летний подросток.
Проверка прошла в рамках социальной кампании «Не рули, малай!». На место вызвали отца несовершеннолетнего, при нем подростка отстранили от управления автомобилем.
На юного водителя составили административный протокол за управление транспортным средством без прав. Материалы в отношении родителей направили в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Семье грозит штраф от 500 до 2000 рублей, а также постановка на профилактический учет.
Фото: ГАИ Уфы.