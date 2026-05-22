Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Кармаскалинский район. Руководитель региона побывал в амбулатории села Улукулево, она была возведена по самым современным стандартам благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Также точками посещения стали знаменитое предприятие по производству кармаскалинского хлеба и селекционно-семеноводческий центр сельхозпредприятия «Урожай».
Радий Хабиров обозначил и проблемы, которые есть в муниципалитете: это дороги, обеспеченность водой, школа с большой загруженностью, карьеры. Вопросы взяты на контроль.