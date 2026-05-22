Глава Башкирии посетил соцобъекты и сельхозпредприятия Кармаскалинского района

Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Кармаскалинский район. Руководитель региона побывал в амбулатории села Улукулево, она была возведена по самым современным стандартам благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Также точками посещения стали знаменитое предприятие по производству кармаскалинского хлеба и селекционно-семеноводческий центр сельхозпредприятия «Урожай».

Радий Хабиров обозначил и проблемы, которые есть в муниципалитете: это дороги, обеспеченность водой, школа с большой загруженностью, карьеры. Вопросы взяты на контроль.

Сейчас работаем над программой по сохранению дорог. Без карьеров тоже нельзя, потому что дороги строить надо, как стройку без песка вести? Мы здесь поликлинику неплохую сделали в прошлом году. Еще раз повторюсь, в межпоселковые, межпоселенческие дороги надо вкладывать деньги. И несмотря ни на что мы будем приводить их в порядок.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
