Полностью восстановить освещение на федеральной трассе «Уфа – Оренбург» до Стерлитамака планируют к началу августа. Также рабочие расширяют участок дороги в обход второго по величине города республики от села Асово-Зубово до деревни Ашкадар. Вместо двух она станет четырёхполосной.
Пока большинство людей отдыхают, рабочие засыпают песчано-гравийную смесь. На автогрейдере её выравнивает Тимерхан Кинзябулатов. В качестве помощника он использует 3D-систему нивелирования, которая корректирует наклон и высоту отвала.
Затем рабочим необходимо засыпать участок органоминеральной смесью, а далее уложить два слоя асфальтобетона. Именно так расширяют трассу «Уфа – Оренбург» в обход Стерлитамака от села Асово-Зубово до деревни Ашкадар. Вместо двух дорога будет четырёхполосной. Всего задействовано около 200 человек и полсотни единиц техники.
После расширения трассы движение будет безопасным, уверены водители.
А вот другие специалисты обновляют систему освещения на трассе от Уфы до Стерлитамака. Работу разделили на два этапа. Проблему со светом решают в Уфимском, Кармаскалинском районах, где наиболее интенсивное движение. Затем продолжат устранять неисправности в сторону села Толбазы.
Восстановление освещения ведется по поручению Радия Хабирова. Ранее Глава Башкортостана раскритиковал ситуацию с отсутствием света на федеральной трассе.
Полностью решить проблему со светом на трассе между двумя крупными городами республики планируют к началу августа.