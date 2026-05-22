Известно, когда восстановят освещение на трассе «Уфа – Оренбург»

Полностью восстановить освещение на федеральной трассе «Уфа – Оренбург» до Стерлитамака планируют к началу августа. Также рабочие расширяют участок дороги в обход второго по величине города республики от села Асово-Зубово до деревни Ашкадар. Вместо двух она станет четырёхполосной.

Пока большинство людей отдыхают, рабочие засыпают песчано-гравийную смесь. На автогрейдере её выравнивает Тимерхан Кинзябулатов. В качестве помощника он использует 3D-систему нивелирования, которая корректирует наклон и высоту отвала.

Через кнопку включается и потом включается, когда вперёд едем, вот этот блок есть – автоматика. Что днем выполняет работу, что ночью. Тимерхан Кинзябулатов, машинист автогрейдера

Затем рабочим необходимо засыпать участок органоминеральной смесью, а далее уложить два слоя асфальтобетона. Именно так расширяют трассу «Уфа – Оренбург» в обход Стерлитамака от села Асово-Зубово до деревни Ашкадар. Вместо двух дорога будет четырёхполосной. Всего задействовано около 200 человек и полсотни единиц техники.

Здесь очень серьезный стандарт и нормативы, естественно, 23 километра – это очень серьёзный участок. На данный момент работы ведутся на нескольких участках, где-то на первом участке у нас положен асфальт, скоро будет перепуск движения. Запуск движения намечен на конец октября этого года, то есть работы ведутся в две смены. Динар Ахметьянов, руководитель проекта

После расширения трассы движение будет безопасным, уверены водители.

За этими фурами постоянно ездим, и их не обогнать, а вот если четырехполоска будет, будут доступны обгоны, опережения, будет очень много экономии времени. Артур Дильмиев, водитель

А вот другие специалисты обновляют систему освещения на трассе от Уфы до Стерлитамака. Работу разделили на два этапа. Проблему со светом решают в Уфимском, Кармаскалинском районах, где наиболее интенсивное движение. Затем продолжат устранять неисправности в сторону села Толбазы.

Там опоры внутри, проложим кабель, который по техническим причинам выходит из строя, мы своевременно взялись за это дело и должны всё успеть в срок. Трансформаторные подстанции, которых 32 штуки, тоже обслуживаем. Тимур Гарипов, начальник участка подрядной организации

Восстановление освещения ведется по поручению Радия Хабирова. Ранее Глава Башкортостана раскритиковал ситуацию с отсутствием света на федеральной трассе.

Я жалобы эти сам слышал, лучше бы они не начинали. Влупили туда денег в Р-240, мы этим занимались, вся трасса должна быть освещённой. Хуже нет – пять километров едешь и трасса темная. Безобразие полное. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан