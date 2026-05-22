Башкортостан и Казахстан заключили соглашение в сфере санаторно-курортного лечения

Башкортостан и Казахстан заключили соглашение о санаторно-курортном лечении для профилактики профессиональных заболеваний. Это стало важным шагом в развитии сотрудничества. Принял делегацию санаторий «Красноусольск».

В первый день визита для гостей организовали обзорную экскурсию по территории здравницы, а второй посвятили знакомству с лечебно-диагностическим комплексом. Делегация посетила отделения лечения позвоночника, общей магнитотерапии, врачебной косметологии, СПА-центр, а также отделение галоклиматотерапии. Гостям предоставили возможность лично оценить эффективность процедур: они приняли грязевые и минеральные ванны, а также попробовали лечебное плавание.