Башкортостан и Казахстан заключили соглашение о санаторно-курортном лечении для профилактики профессиональных заболеваний. Это стало важным шагом в развитии сотрудничества. Принял делегацию санаторий «Красноусольск».
В первый день визита для гостей организовали обзорную экскурсию по территории здравницы, а второй посвятили знакомству с лечебно-диагностическим комплексом. Делегация посетила отделения лечения позвоночника, общей магнитотерапии, врачебной косметологии, СПА-центр, а также отделение галоклиматотерапии. Гостям предоставили возможность лично оценить эффективность процедур: они приняли грязевые и минеральные ванны, а также попробовали лечебное плавание.
Делегацию из Казахстана также приятно удивила насыщенная спортивная жизнь санатория. Для гостей здравницы представлены лыжероллерная трасса протяжённостью 1250 метров, хоккейная коробка, искусственное поле для спортивных игр, новые маршруты терренкура с обновлённым покрытием дорожек для активных занятий и дозированной ходьбы на свежем воздухе. На новом современном искусственном поле прошла открытая тренировка гандбольной команды «Уфа-Алиса».