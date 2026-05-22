В Башкирии кадеты сели за штурвал самолёта

Осуществили заоблачную мечту. Воспитанники кадетских классов не просто поднялись в небо, а взяли в руки штурвал легкомоторного самолёта. Такая возможность предоставилась благодаря проекту «Небо для смелых». О первой лётной практике тех, кто хочет связать своё будущее с авиацией, – в нашем сюжете.

Учебный манёвр «Конвейер» позволяет пилотам отрабатывать взлёт и посадку за один заход. За штурвалом – опытный пилот Фарит Тагиров, а вот на соседнем кресле – 17-летняя школьница. За дочерью, которой впервые придётся взять управление самолёта в свои руки, с земли наблюдает отец.

Ребенок давно мечтает. Сначала мы, конечно, с супругой были шокированы, а так, в принципе, мечта хорошая. Я и сам в детстве хотел пилотом стать. Руслан Хисматуллин

Для Лили Хисматуллиной – это больше чем желание. Она твёрдо уверена: хочет стать пилотом. Этот полёт – ещё один шаг на встречу к мечте.

Очень круто, я летаю второй раз, мне сейчас дали поуправлять. Это намного круче, когда ты сам управляешь, чем ты просто смотришь со стороны. Лиля Хисматуллина, кадет

Пять баллов, молодец, режимы держит, в полёте спокойная, распределение внимания правильное, работает уверенно. Понравилось, лётчиком будет. Фарит Тагиров, заместитель начальника авиационного учебного центра

Самое сложное даже для опытных пилотов – взлёт и посадка. Это наивысший момент концентрации внимания, всех знаний и навыков. Кадетам предстояло выполнить такие упражнения, как набор высоты, снижение, виражи и конвейер. Прежде чем сесть за штурвал настоящего самолёта, они прошли теоретическое обучение и занимались на тренажёрах.

Название «Небо для смелых» как нельзя лучше отражает всю суть проекта. Не просто подняться ввысь, но и взять в свои руки управление самолётом. И это когда тебе всего-то 14 лет.

От 14 до 18 – возраст тех, кто может участвовать в проекте, который уже семь лет реализуется аэродромом «Первушино» при поддержке Фонда грантов главы республики. На лётную практику приехали кадеты из Ишимбая, Стерлитамака, Агидели и Уфы.

Это огромная возможность для школьников-кадетов Республики Башкортостан почувствовать, каково это – быть пилотом, и очень многие ребята – больше 50% – после нашего проекта поступают и в Краснодарское высшее военное училище, и есть некоторые ребята, которые поступают в Санкт-Петербургский вуз гражданской авиации. Олеся Косенко, руководитель детского клуба аэродрома «Первушино»

Связать свою судьбу с небом хочет и ученик 160-го лицея Уфы Платон. Фамилия у парня говорящая – Соколов. Ко всему прочему он воспитанник кадетского класса «Юные авиационные специалисты».

Нравится, и в будущем хочу свою жизнь связать с авиацией – либо с гражданской в Ульяновске, либо в Краснодаре дальнюю, военно-транспортную или штурмовую авиацию. Платон Соколов, кадет