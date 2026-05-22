Осуществили заоблачную мечту. Воспитанники кадетских классов не просто поднялись в небо, а взяли в руки штурвал легкомоторного самолёта. Такая возможность предоставилась благодаря проекту «Небо для смелых». О первой лётной практике тех, кто хочет связать своё будущее с авиацией, – в нашем сюжете.
Учебный манёвр «Конвейер» позволяет пилотам отрабатывать взлёт и посадку за один заход. За штурвалом – опытный пилот Фарит Тагиров, а вот на соседнем кресле – 17-летняя школьница. За дочерью, которой впервые придётся взять управление самолёта в свои руки, с земли наблюдает отец.
Для Лили Хисматуллиной – это больше чем желание. Она твёрдо уверена: хочет стать пилотом. Этот полёт – ещё один шаг на встречу к мечте.
Самое сложное даже для опытных пилотов – взлёт и посадка. Это наивысший момент концентрации внимания, всех знаний и навыков. Кадетам предстояло выполнить такие упражнения, как набор высоты, снижение, виражи и конвейер. Прежде чем сесть за штурвал настоящего самолёта, они прошли теоретическое обучение и занимались на тренажёрах.
Название «Небо для смелых» как нельзя лучше отражает всю суть проекта. Не просто подняться ввысь, но и взять в свои руки управление самолётом. И это когда тебе всего-то 14 лет.
От 14 до 18 – возраст тех, кто может участвовать в проекте, который уже семь лет реализуется аэродромом «Первушино» при поддержке Фонда грантов главы республики. На лётную практику приехали кадеты из Ишимбая, Стерлитамака, Агидели и Уфы.
Связать свою судьбу с небом хочет и ученик 160-го лицея Уфы Платон. Фамилия у парня говорящая – Соколов. Ко всему прочему он воспитанник кадетского класса «Юные авиационные специалисты».
Это легкомоторные самолёты, отличаются по своим габаритам и назначениям от пассажирских лайнеров или военных истребителей. Но принцип управления очень похож. Поэтому опыт, полученный в проекте «Небо для смелых», бесценен и может пригодиться в покорении уже новых высот.