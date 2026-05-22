В Уфе к сезону подготовят 9 пляжей

В Уфе к летнему сезону подготовят 9 пляжей и 4 новых места отдыха. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

С 1 июня для жителей и гостей Уфы будут работать пляжи «Красивая поляна» в Дёме, «Песчаный» и «Гольфстрим» в Калининском районе, «Солнечный» в Кировском районе, «Водник» в Ленинском районе, «Ак Яр» в Затоне, «Берег солнца», «Сипайловское Сочи» и Кашкадан в Октябрьском районе.