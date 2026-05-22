Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Кармаскалинский район

Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Кармаскалинский район. Руководитель региона побывал в амбулатории села Улукулево, которая была возведена по самым современным стандартам благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Также точками посещения стали знаменитое предприятие по производству кармаскалинского хлеба и селекционно-семеноводческий центр сельхозпредприятия «Урожай».

Рабочая поездка Радия Хабирова началась с сельской амбулатории. Её построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» всего за несколько месяцев. Специалистов, стаж которых исчисляется десятками лет, тут немало. Вот, например, стоматолог Ришат Хакимьянов работает в Улукулево 31 год: условия, как и бор-машины, за свою карьеру видел разные.

До 2030 года, отметил глава республики, все обветшалые ФАПы, которых уже осталось не так много, заменят. Медики будут работать в светлых и просторных помещениях со всем необходимым оборудованием, а сельчанам больше не нужно будет ехать за помощью в райцентр.

От проектов важных маленьким деревням до республиканских – следующая точка посещения: селекционно-семеноводческий центр и элеватор сельхозпредприятия «Урожай». Они заработали в этом году. Вложено 2,5 млрд рублей инвестиций. Создано 41 рабочее место.

Это один из наших ведущих сельхозпроизводителей. Посмотрите, какой шикарный центр построили. Зерно здесь не просто хранится – есть сушка, очистка и калибровка. Такие современные комплексы очень нужны республике, ведь наши урожаи достигают 4–5 млн тонн зерна в год. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году планируют увеличить количество ёмкостей для зерна и начать строительство железной дороги – улучшится логистика, и нагрузки на дороги станут меньше. Площадок у предприятия немало, у каждой – своё назначение.

Готовы работать и те, кто тоже радуется хорошему урожаю – пекари. Кто не слышал про Кармаскалинский хлеб в республике? Ассортимент – больше 150 наименований, в сутки выпускают до 10 тонн. Свежую выпечку развозят почти в тысячу магазинов от Уфы до Ишимбая. Секрет – в современном подходе по старым традициям.

Но, конечно, не всё так гладко в районе. Радий Хабиров обозначил острые вопросы, которые есть в муниципалитете: это дороги, обеспеченность водой, школа с большой загруженностью из-за близости к Уфе и карьеры.

Сейчас работаем над программой по сохранению дорог. Без карьеров тоже нельзя, потому что дороги строить надо, как стройку без песка вести? Мы здесь поликлинику неплохую сделали в прошлом году. Еще раз повторюсь, в межпоселковые, межпоселенческие дороги надо вкладывать деньги. И несмотря ни на что мы будем приводить их в порядок. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан