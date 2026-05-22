В Башкортостане бойцам СВО спишут задолженности по кредитам. Новая мера поддержки коснётся участников спецоперации, заключивших контракт с 1 мая. Стоит отметить, что ранее в республике уже действовала аналогичная мера.

Заключить контракт и отправиться на спецоперацию этот уфимец задумывался уже не раз. Останавливало одно: долги. «Вешать» их на родственников, говорит мужчина, не хотелось. Решить ситуацию помогла новая мера поддержки для участников СВО – списание задолженности по кредитам.

Новая мера поддержки коснётся тех участников спецоперации, что заключили контракты с 1 мая этого года. Избавиться от долгов смогут и их супруги.

Как отмечают эксперты, новая мера поддержки уже заинтересовала будущих защитников Отечества. Но важно учесть несколько факторов. Согласно законопроекту, судебное решение о взыскании задолженности должно быть вынесено до 1 мая, а исполнительный лист выдан или предъявлен.

К слову, такая же норма поддержки для участников СВО вводилась два года назад. Тогда речь шла о долгах, признанных просроченными до 1 декабря 2024 года.