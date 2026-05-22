В Башкирии предприятия массово внедряют системы ИИ

Для повышения эффективности производства башкирские предприятия массово внедряют системы искусственного интеллекта. Одними из первых, ещё несколько лет назад, это сделали специалисты «Башнефти». К информационной системе «Цифровое месторождение» сегодня подключены более восьми тысяч скважин компании. Как добывают нефть, учат в школах и даже лечат людей с помощью «ИИ»?

Десятки тысяч операций в секунду, чёткая аналитика и выдача рекомендаций для работников нефтедобычи. Система «Цифровое месторождение» уже более пяти лет служит «Башнефти». 24 часа в сутки, 7 дней в неделю ведётся мониторинг на предмет отказа оборудования. Причём ИИ сам оповещает сотрудников как о любой внештатной ситуации, так и о всём процессе добычи полезных ископаемых.

И это позволило нам почти более чем в два раза сократить время простоя скважин и, соответственно, снизить потери нефти. При этом к системе подключено на текущий момент более 80% фонда скважин, которые охватывают 90% добычи «Башнефти». Руслан Еникеев, менеджер по цифровой трансформации АНК «Башнефть»

Всего к системе «Цифрового месторождения» на территории республики подключили более восьми тысяч скважин. Благодаря виртуальной расходометрии нефтяники видят количество добытого чёрного золота. Развивать и настраивать нейросети в компании начали ещё с 2017 года.

То есть мы создали нейронные сети, обучили их экспертным знаниям, чтобы они помогали выявлять те отклонения, которые существуют в текущем оборудовании, в текущей эксплуатации месторождений, для того, чтобы точечно фокусировать своё внимание и принимать быстрее решения. Нам удалось сэкономить больше финансов, то есть мы сократили операционные затраты, нам не нужно теперь дополнительно выезжать на месторождения, обслуживать скважины. Руслан Мухаметов, менеджер по цифровой трансформации АНК «Башнефть»

В Башкортостане накоплен богатый опыт использования цифровых технологий. Благодаря нейросетям врачи провели 380 тысяч исследований и выявили 40% заболеваний у жителей республики. Есть наработки в сфере образования, спорта, когда камеры автоматически фиксируют количество посетителей и качество труда спортсменов. Представители отдела кадров охотно используют современные инструменты для подбора персонала. Власти республики следуют федеральным трендам, заданным Президентом России по внедрению ИИ.

В целом, данный вопрос находится под весьма пристальным вниманием региональных властей и, в частности, Радия Хабирова, который в данном вопросе постулирует весьма правильный и верный подход. Суть в том, что ИИ и его активное внедрение в государственной сфере должно способствовать, в первую очередь, качественному росту жизни населения и росту качества предоставляемых услуг. Адьян Джевакова, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при Правительстве России, аналитик Центра политической информации