Для повышения эффективности производства башкирские предприятия массово внедряют системы искусственного интеллекта. Одними из первых, ещё несколько лет назад, это сделали специалисты «Башнефти». К информационной системе «Цифровое месторождение» сегодня подключены более восьми тысяч скважин компании. Как добывают нефть, учат в школах и даже лечат людей с помощью «ИИ»?
Десятки тысяч операций в секунду, чёткая аналитика и выдача рекомендаций для работников нефтедобычи. Система «Цифровое месторождение» уже более пяти лет служит «Башнефти». 24 часа в сутки, 7 дней в неделю ведётся мониторинг на предмет отказа оборудования. Причём ИИ сам оповещает сотрудников как о любой внештатной ситуации, так и о всём процессе добычи полезных ископаемых.
Всего к системе «Цифрового месторождения» на территории республики подключили более восьми тысяч скважин. Благодаря виртуальной расходометрии нефтяники видят количество добытого чёрного золота. Развивать и настраивать нейросети в компании начали ещё с 2017 года.
В Башкортостане накоплен богатый опыт использования цифровых технологий. Благодаря нейросетям врачи провели 380 тысяч исследований и выявили 40% заболеваний у жителей республики. Есть наработки в сфере образования, спорта, когда камеры автоматически фиксируют количество посетителей и качество труда спортсменов. Представители отдела кадров охотно используют современные инструменты для подбора персонала. Власти республики следуют федеральным трендам, заданным Президентом России по внедрению ИИ.
Эксперты и политики считают, что государство должно стать локомотивом по внедрению искусственного интеллекта, особенно в нынешнее экономическое время, когда необходимо искать новые точки роста. Но и не стоит забывать: нейросеть не заменит человека, а лишь поможет ему в генерировании идей для создания новых проектов.