В Башкирском государственном аграрном университете состоялся круглый стол, посвящённый Всемирному дню пчёл. Сегодня в республике важным направлением остаётся развитие промышленного и племенного пчеловодства. В регионе функционируют пять таких хозяйств, включая завод и репродукторы по разведению насекомых башкирской и среднерусской пород.
Стоит отметить, что для Башкортостана пчеловодство было и остаётся традиционным промыслом, а Уфу нередко называют медовой столицей России, ведь именно наш регион занимает ведущие позиции по ключевым производственным показателям.
Совершенствование отрасли обеспечивается комплексной программой «Развитие пчеловодства в Республике Башкортостан на 2019-2030 годы», предусматривающей увеличение объёмов производства, переработки и реализации продукции пчеловодства, а также продвижение её на внутренние и внешние рынки.