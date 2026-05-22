В БашГАУ прошёл круглый стол, посвящённый Всемирному дню пчёл

В Башкирском государственном аграрном университете состоялся круглый стол, посвящённый Всемирному дню пчёл. Сегодня в республике важным направлением остаётся развитие промышленного и племенного пчеловодства. В регионе функционируют пять таких хозяйств, включая завод и репродукторы по разведению насекомых башкирской и среднерусской пород.

Стоит отметить, что для Башкортостана пчеловодство было и остаётся традиционным промыслом, а Уфу нередко называют медовой столицей России, ведь именно наш регион занимает ведущие позиции по ключевым производственным показателям.