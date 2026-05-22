В Уфе прошёл сольный концерт народного артиста Башкортостана Радика Юльякшина. В шоу-программу вошли композиции, написанные в разные годы известным уроженцем Башкортостана. Песни, завоевавшие любовь народа, прозвучали в исполнении самого Радика и его друзей по творчеству.

Каждое выступление проникало в сердца сотен зрителей ледового дворца «Уфа-Арена». Как отметил сам Элвин Грей, выступление в родном городе всегда добавляет двойной ответственности. Концертная программа была отснята и в телевизионном формате. Шоу покажут в ближайшее время в эфире главного телеканала республики.