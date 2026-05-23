В Башкирии поймали двух подростков-закладчиков

В Нефтекамске поймали двух 14-летних подростков, которые занимались незаконным распространением наркотических веществ.
Мальчиков заметили у гаражных кооперативов. При задержании у подростков нашли 16 свёртков с порошкообразным веществом, которое оказалось синтетическим наркотиком. Подростки успели совершить 19 закладок.
Выяснилось, что в начале года один из мальчиков искал подработку в интернете, чтобы накопить на новый велосипед. Он наткнулся на просьбу об услуге по очистке снега, но вскоре с подростком связался неизвестный пользователь, который предложил заработок от 5 до 10 тысяч рублей за развоз «товара» по нужным точкам. Сначала мальчик отказался, так как понял специфику «работы», но через месяц решил ввязаться в дело. Друга подросток пригласил за компанию.
Отмечается, что оба подростка из благополучных семей. Родители о занятии детей не знали. Теперь подростки поставлены на учёт. Будет принято процессуальное решение.