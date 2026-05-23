В Башкирии увеличили составность пригородного поезда по маршруту Уфа – Белорецк

Чтобы красотами Башкортостана смогли насладиться как можно больше туристов, вместо привычных пяти, сразу десять вагонов. Пригородный поезд Уфа – Белорецк сегодня отправился с увеличенной составностью. Напомним, на этом горном экспрессе с 1 мая начал курсировать новый электропоезд «Финист». За неполный месяц скоростные электрички уже перевезли более 10 тысяч пассажиров.

До отправки поезда Уфа – Белорецк остаётся примерно полчаса. У пригородных касс уфимского железнодорожного вокзала, несмотря на субботнее утро, выстраивается очередь. Основной контингент пассажиров – туристы.

С 1 мая на маршруте Уфа – Белорецк начал курсировать новый электропоезд «Финист». Он не только добавил комфорта пассажирам, но и снизил время в пути до конечной точки примерно на час. Время отправки, как и раньше, – 7:08 по уфимскому.

За рычагом управления – Булат Рахимов. Машинист с 35-летним стажем, большую часть карьеры трудится в пригородном направлении. Начинал ещё с электропоезда Р-2. «Финисты», говорит опытный железнодорожник, – это уже совершенно новый уровень.

Один из главных плюсов электропоезда – возможность работы на двух типах тока: переменном и постоянном. Благодаря этому и сокращается время в пути. Ведь раньше, после Инзера, приходилось цеплять состав к другому локомотиву.

В весёлой компании с хвостатым другом им предстоит совершить сплав по реке Инзер. Конечная точка – станция Ассы. А вот Оксана Измайлова едет до самого Белорецка и тоже с питомцем.

Едем с собакой. Всегда сопровождает, она у меня с детства, уже 14 лет. Вместе всегда путешествуем. В этот раз в деревню Отнурок, хребет Ялангас. Оксана Измайлова, турист

Не только для тех, кто отправляется в горы в поисках красивых пейзажей и незабываемых впечатлений. Горным экспрессом «Айгир», так ещё называют поезд Уфа – Белорецк, пользуются местные жители, которые едут домой, в Уфу, на лечение в больницу или на работу.

В Белорецк электропоезд «Финист» прибывает в 12:06, общее время в пути – 4 часа 58 минут. После станции Карламан состав делает ещё остановки в Габдюково, Зуяково, Розовых Скалах и Ассах.

Помимо этого, поезд останавливается на станциях Инзер, Айгир, Юша, Улуелга и Серменево. «Финист» способен развивать скорость до 160 км/ч. В будущем общее время в пути от Уфы до Белорецка хотят снизить до четырёх часов, а сам маршрут продлить сначала до Магнитогорска, а потом и до Сибая.