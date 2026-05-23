В Башкирии все финалисты конкурса «Трезвое село» получили финансовую поддержку

По поручению главы республики Радия Хабирова финансовую поддержку впервые получили не только победители конкурса «Трезвое село», а абсолютно все финалисты. Каждое из 52 сёл, а это и крупные, и совсем малые деревни, теперь получат по 200 тысяч рублей и диплом участника. На сегодня в республике уже 75 населённых пунктов носят почётное звание «Трезвое село».

Для финалистов организовали зональные выездные мероприятия в семи районах. Одно из них прошло в городе Бирске. Там собрались представители 11 районов и двух городов.

Наша большая задача на всех зональных совещаниях – обсудить итоги, поговорить о лучших практиках наших населённых пунктов и, конечно, поговорить о будущем наших населённых пунктов. И отдельные слова благодарности мы скажем активистам, потому что в каждом селе есть люди, которые первыми собирали команды этих сёл. Поэтому, конечно, мы их сегодня наградим и скажем слова благодарности. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России, председатель президиума Всемирного курултая башкир

Обсудить опыт борьбы с алкоголем участники зональной встречи могли во время тематических секций. Мнениями и своими практиками делились гости из Якутии и самого Башкортостана. Напомним, только за прошлый год в республике количество отравлений алкоголем снизилось на 200 случаев.

Для студентов в Бирске провели «Уроки трезвости» – о том, как распознать маркетинговые уловки и вернуть себе естественное состояние без зависимостей. По мнению организаторов конкурса, жизнь в населённых пунктах, принимающих участие в конкурсе «Трезвое село», кардинально меняется в лучшую сторону, независимо от того, заняли они призовое место или нет.