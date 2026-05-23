На протяжении недели шли теоретические занятия и отработка на тренажёрах техники скоростного, силового и комбинированного руления, затем тренировки продолжились на открытой площадке. Именно здесь отрабатывались практические навыки. Особое внимание уделялось слаженности действий экипажей и умению быстро реагировать и ориентироваться в экстремальных условиях.

Обучение прошли 20 военнослужащих из разных регионов, входящих в состав Центрального военного округа. В финальный день проходила сдача экзамена. Каждый должен был сначала проехать на время полосу препятствий индивидуально, а после уже проходили групповые манёвры. По их окончании на построении были вручены свидетельства о прохождении обучения.