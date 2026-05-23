В Уфе в НИИ глазных болезней изучают не только зрение, но и сопутствующие болезни

За год через Уфимский институт глазных болезней проходит около 40 тысяч пациентов из Башкортостана, других регионов и даже из-за границы. Открытый в 2024 году отдел интегративной офтальмологии стал прорывным: его специалисты изучают не только зрение, но и сопутствующие болезни.

Всё началось с обычной прополки на огороде. Светлана Нурлыгаянова задела дикий пастернак, и сок попал прямо в глаз. К вечеру женщина перестала видеть, роговица воспалилась. Врачи диагностировали ожог. Из Татышлинского района её направили в Уфу, в НИИ глазных болезней. Врачи сделали несколько операций. Глаз спасли, хотя шансов было немного.

У Мамдуды Давлетгареевой другая история: возрастная катаракта, плюс гипертония, поэтому лечили её комплексно – капельницы, физиотерапия, уколы. Оба глаза прооперировали, сейчас женщина радуется краскам вокруг.

Обеих пациенток наблюдают, в том числе, специалисты нового отдела института. Он называется «интегративная офтальмология», открылся в 2024 году, и это первый такой отдел в России. Здесь изучают не просто глаза, а весь организм: гормоны, иммунитет, состав крови, потому что часто проблемы со зрением связаны с другими болезнями.