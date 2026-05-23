В Уфимском районе прошёл фестиваль русской культуры «В Красном Яре были мы»

Песни, хороводы, самовары и куклы в национальных костюмах. В Уфимском районе в 35-й раз прошёл фестиваль русской культуры «В Красном Яре были мы». Он получил статус республиканского и проходит в рамках Дней славянской письменности и культуры. Среди участников – мастерицы из разных районов до представителей целых диаспор. Как село Красный Яр встречало гостей?

Так многоголосый парад открывал фестиваль русской культуры. Вместе со славянскими мотивами в унисон звучали башкирские, татарские и чувашские народные мелодии. Праздник прошёл в 35-й раз и для многонационального Башкортостана давно стал общим для всех народов.

Вместе с этим каждой локации соответствовал уникальный культурный код. На ярмарке, например, самые разные работы представили мастерицы из Уфы и восьми районов республики.

Цветочные мотивы символизируют жизнь и щедрость родной земли. Каждый орнамент нёс защитный смысл даже на самоварах и кокошниках. Об этом участникам мероприятия рассказывали на мастер-классах и творческих зонах.

Гости праздника смогли посетить патриотическую площадку, поиграть в народные игры, ознакомиться с художественной и книжной выставками и узнать историю села.