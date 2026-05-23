В Уфе полумарафон «ЗаБег.РФ» объединил более 4,5 тыс. человек

В Уфе сегодня прошёл Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В этом году легкоатлетический массовый старт в республике прошёл в десятый раз. «Забег.РФ» – одно из самых масштабных спортивных мероприятий в России. Традиционно он собирает сотни тысяч человек. В Уфе был установлен рекорд по числу участников: на старт вышли около 4,5 тыс. человек.

Множество людей по всей стране выходят на старт «ЗаБега.РФ». С каждым разом количество желающих принять участие в этом событии растёт. Среди дистанций – 1, 5, 10 и 21 километр. В этом году старт и финиш были установлены на площади Ленина. «ЗаБег.РФ» прошёл по новой трассе – одной из самых длинных улиц столицы Башкортостана – проспекту Октября.

Давно хотели, мне кажется, это очень классно. Места много. Бегуны видно, как растягиваются. Есть подъёмы, есть спуски. Тоже интересно бежать. Минимум поворотов. Для спортсменов, мне кажется, это плюс.

Дмитрий Бабин, организатор «ЗаБега.РФ» в Уфе

В результате победу на основной дистанции одержал Загир Аминев, по прозвищу «Бегущий башкир». Всю дистанцию, несмотря на почти 30-градусную жару, он провёл в меховом национальном головном уборе, а на финише восстанавливался с помощью кумыса.

Я всегда на финише пью кумыс. Есть шапка, придаёт мне силы на протяжении всей дистанции. Кумыс я пью за километр до финиша, и он действует как адреналин. Просто божественно.

Загир Аминев, победитель гонки на 21 км в рамках «ЗаБега.РФ» в Уфе
Были на этот раз и другие необычные участники. Один из них вышел на старт с теннисной ракеткой, набивая ею мяч. На каждой дистанции бегущим помогали пейсмейкеры – профессиональные спортсмены, которые задают темп. В рамках «ЗаБега.РФ» в Уфе снова прошла благотворительная акция «Бегупомогу».

Благотворительные фонды активно поддержали это мероприятие. Всего пять уфимских благотворительных фондов. Сегодня около 100 «благобегунов» собирают средства для детей, которые в этом нуждаются. Сейчас уже собрано более миллиона рублей, и сборы ещё продолжаются.

Алиса Красноярская, организатор «ЗаБега.РФ» в Уфе

По традиции одним из стартующих стала собака. Герде забег тоже дался нелегко. Её участие в легкоатлетическом старте неслучайно: Герда ищет себе хозяев и новый дом.

Это уже второй забег для Герды. Мы бежали один забег зимой, и организаторы решили сделать Герду талисманом забегов. Она ищет дом, это бездомная собака. Она находится на попечении проекта «Найди меня». Мы хотим найти ей хозяев, возможно, среди аудитории. Герда – собака очень большая и активная. Если с ней заниматься, она будет классным партнёром для прогулок и пробежек.

Александра Коптелина, волонтёр проекта помощи бездомным животным «Найди меня»

Сильнейшей на полумарафонской дистанции у женщин стала Гульназ Голиус. По итогам забега во всех городах определят беговую столицу России. Учитываться будут три показателя: средняя длина дистанции, которую преодолел один участник; доля бегунов от общего числа жителей города, а также средняя скорость на трассе.

