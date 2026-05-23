В Уфе сегодня прошёл Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В этом году легкоатлетический массовый старт в республике прошёл в десятый раз. «Забег.РФ» – одно из самых масштабных спортивных мероприятий в России. Традиционно он собирает сотни тысяч человек. В Уфе был установлен рекорд по числу участников: на старт вышли около 4,5 тыс. человек.
Множество людей по всей стране выходят на старт «ЗаБега.РФ». С каждым разом количество желающих принять участие в этом событии растёт. Среди дистанций – 1, 5, 10 и 21 километр. В этом году старт и финиш были установлены на площади Ленина. «ЗаБег.РФ» прошёл по новой трассе – одной из самых длинных улиц столицы Башкортостана – проспекту Октября.
В результате победу на основной дистанции одержал Загир Аминев, по прозвищу «Бегущий башкир». Всю дистанцию, несмотря на почти 30-градусную жару, он провёл в меховом национальном головном уборе, а на финише восстанавливался с помощью кумыса.
Были на этот раз и другие необычные участники. Один из них вышел на старт с теннисной ракеткой, набивая ею мяч. На каждой дистанции бегущим помогали пейсмейкеры – профессиональные спортсмены, которые задают темп. В рамках «ЗаБега.РФ» в Уфе снова прошла благотворительная акция «Бегупомогу».
По традиции одним из стартующих стала собака. Герде забег тоже дался нелегко. Её участие в легкоатлетическом старте неслучайно: Герда ищет себе хозяев и новый дом.
Сильнейшей на полумарафонской дистанции у женщин стала Гульназ Голиус. По итогам забега во всех городах определят беговую столицу России. Учитываться будут три показателя: средняя длина дистанции, которую преодолел один участник; доля бегунов от общего числа жителей города, а также средняя скорость на трассе.