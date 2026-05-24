В Башкирии инспекторы проверяют водителей на двух трассах

Сегодня утром, 24 мая, сотрудники ГАИ проводят сплошные проверки водителей на 103 км автодороги Уфа – Янаул, а также на трассе Р-240, на подъезде к автодороге М-12.

Основная цель проверок – профилактика ДТП и пресечение грубых нарушений ПДД. Особое внимание инспекторы уделяют водителям в состоянии опьянения, автомобилистам без прав или лишенным права управления, а также нарушениям правил перевозки детей.

ГАИ призывает граждан не оставаться равнодушными. Если вы видите, что пьяный водитель садится за руль, сообщите об этом по телефону доверия МВД по РБ: 8 (347) 272-32-92 или в чат-бот @GIBDDRB_02bot.