В Уфе готовят пляжи к открытию купального сезона

В этом купальном сезоне в Уфе откроются 13 безопасных мест отдыха у воды. Подготовку пляжей обсудили 22 мая на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы уже очистили дно большинства официальных пляжей. Также в городе установили 134 аншлага, 7 предупреждающих баннеров со статистикой несчастных случаев и спасательные стенды.