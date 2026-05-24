Жителей Уфы ждут рекордно длинные дни

В Уфе скоро наступят самые длинные дни года. По данным городского планетария, с 19 по 24 июня продолжительность светового дня составит 17 часов 14 минут.

Это на 10 часов 6 минут больше, чем в самый короткий день года. Так, 22 декабря солнце над Уфой светит всего 7 часов 8 минут.

После 24 июня день начнет постепенно убывать. С 25 июня светлое время суток будет сокращаться примерно на 1–2 минуты в сутки, а к концу месяца станет короче на 4 минуты.