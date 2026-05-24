В Башкирии спасатели сообщили о ЧП на водоемах

Купальный сезон в Башкирии официально еще не начался, однако в регионе уже зарегистрированы происшествия у водоемов.

Так, в Белорецке на берегу реки Белой пропал ребенок. Позже информация не подтвердилась.

Возле села Мраково Кугарчинского района дети ушли к берегу реки Ик. Пятилетний мальчик не вернулся домой вместе с остальными. Ребенка нашли сотрудники полиции, он жив.

В селе Салихово Чишминского района группа подростков купалась в реке Уза без сопровождения взрослых. В результате погиб 15-летний подросток. Его тело извлекли из воды спасатели Госкомитета РБ по ЧС.

В Дюртюлинском районе на реке Белой также купалась группа детей без взрослых. По словам очевидцев, мальчик нырнул в воду возле плавательной платформы и не вынырнул. На месте ведутся водолазно-поисковые работы.

Еще один случай произошел в уфимском микрорайоне Дема. Мужчина нырнул в озеро на глазах у очевидцев и не вынырнул. Сегодня его тело извлекли спасатели Госкомитета РБ по ЧС и УГЗ столицы.