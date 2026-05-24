Не заменить человека, а работать с ним рядом. Радий Хабиров обозначил ключевые задачи по внедрению искусственного интеллекта в Башкортостане. На заседании стратегической сессии руководитель региона объявил о создании Совета по цифровой трансформации и развитию технологий ИИ. К слову, они уже внедрены во многие отрасли, включая медицину, образование, промышленность, сельское хозяйство, и показывают свою эффективность. Какой практический результат от этого получают жители – в нашем сюжете.
Искусственный интеллект помогает выращивать более ста сортов гороха в лаборатории фитотроники и цифрового фенотипирования Башкирского аграрного университета. Климатическая камера полностью роботизирована, по заданному алгоритму сама поливает растения. Нейросеть выдаёт полный цикл производства агрокультуры. Исследователям остается следить за температурой и влажностью. Анализы образцов занимают считанные секунды.
Искусственный интеллект уже интегрирован в экономику, госуправление и другие ключевые отрасли республики. О его дальнейшем развитии говорили в Геномном центре на стратегической сессии, в которой принял участие Радий Хабиров. Главу Башкортостана и других гостей мероприятия поприветствовала цифровая помощница Айсылу, сгенерированная нейросетью. Она отметила, что искусственный интеллект видит больше, решает вопросы быстрее, а ошибается реже. Но при этом ИИ должен работать не вместо человека, а рядом с ним. Об этом же сказал в своём выступлении Радий Хабиров.
Глава Башкортостана рассматривает ИИ как инструмент реализации долгосрочных целей развития республики. В каждой профессии искусственный интеллект будет хорошим помощником. Он уже даёт нашим врачам, учителям, управленцам, специалистам возможность повысить качество работы, сэкономить время, а граждан избавляет от бюрократии и рутины, ускоряя оказание услуг. По данным Минздрава, в уфимских поликлиниках во время диспансеризации у 10 тысяч человек выявлены факторы риска с помощью нейросети. Пациенты прошли консультацию в центрах здоровья, 70 процентов из них взяты на диспансерное наблюдение.
В промышленности искусственный интеллект улучшает логистику и уменьшает затраты предприятий. Так, флагман нашей экономики «Башнефть» развивает программу «Цифровое месторождение», к которой уже подключено свыше 8 тысяч скважин. Благодаря этому специалисты могут видеть процессы глубоко под землей в реальном времени. Нейросети обрабатывают данные со скоростью, недоступной человеку, прогнозируя добычу и даже будущий износ оборудования. Датчики собирают данные, а алгоритмы предупреждают о рисках аварий.
Как отметил во время стратсессии глава республики, искусственный интеллект должен работать на повышение качества жизни людей. В медицине ИИ помогает заблаговременно предвидеть риски заболеваний и осложнений, в транспорте интеллектуальные решения управляют потоками, учитывая пропускную способность улиц. В ЖКХ и госуправлении нейросеть повышает качество обслуживания граждан при обработке их обращений. Сельское хозяйство – тоже непаханое поле для внедрения искусственного интеллекта. Например, система контроля потребления корма для крупного рогатого скота позволила снизить потери более чем в полтора раза в КФХ Аургазинского района. А Раиль Гарифуллин, студент аграрного университета, с командой разрабатывает платформу с нейросетью для поиска сорняков – проект финансируется за счёт выигранного стартапа. Магистрант намерен внедрить разработку в беспилотники, которые обрабатывают сельхозугодия.
Этот проект Раиль Гарифуллин представил в Геномном центре на стратегической сессии по внедрению искусственного интеллекта в Башкортостане, заинтересовав республиканский Минсельхоз. Ещё одна студенческая команда презентовала умный строительный калькулятор, который помогает быстро рассчитать предварительную сметную стоимость коттеджа, исходя из заданных параметров проекта, а также получить рекомендации ИИ-ассистента вплоть до подбора мебели и сантехники.
При этом важно пользоваться не чужими идеями и разработками, а реализовывать и внедрять свои собственные. Что и делается в республике в разных сферах, в том числе в образовании. Только один из примеров: в Башкортостане запустили платформу, которая проверяет сайты учебных заведений.
Президент России Владимир Путин ставит задачу системно внедрять технологии искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. В этой логике в Башкортостане реализуются региональные программы национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также готовится единый план внедрения ИИ. По оценке федеральных экспертов, руководство республики действует на опережение, встраивая региональную повестку в национальную стратегию развития искусственного интеллекта. И здесь главное – не опоздать.
Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего и уже становится необходимым инструментом конкурентоспособности регионов. Поэтому прямо во время стратегической сессии Радий Хабиров своей электронной подписью подписал указ о создании Совета по вопросам цифрового развития и внедрения технологий ИИ. Он будет создавать, развивать и внедрять технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления. Одну из ключевых ролей в этом будет играть новый заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Олег Ли. Ранее он был советником Центра развития искусственного интеллекта Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
ИИ – это ещё и мощный катализатор новаторских предложений. Формирует стратегию исполнения проекта, прогнозирует тренды. Но не стоит забывать, что во главе стоят люди, которые генерируют идеи и принимают ответственные решения.
Искусственный интеллект – это будущее, которое уже наступило. Цифровые технологии меняют регион, интегрируясь в различные сферы жизни. Медицина, образование, промышленность, транспорт, госуслуги. Успешные кейсы уже демонстрируют эффективность применения ИИ. Но это лишь начало пути. Башкортостан имеет все шансы стать одним из лидеров по внедрению искусственного интеллекта в России благодаря развитой промышленной базе и поддержке инновационных инициатив со стороны властей.