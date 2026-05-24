Глава Башкирии обозначил ключевые задачи по внедрению искусственного интеллекта

Не заменить человека, а работать с ним рядом. Радий Хабиров обозначил ключевые задачи по внедрению искусственного интеллекта в Башкортостане. На заседании стратегической сессии руководитель региона объявил о создании Совета по цифровой трансформации и развитию технологий ИИ. К слову, они уже внедрены во многие отрасли, включая медицину, образование, промышленность, сельское хозяйство, и показывают свою эффективность. Какой практический результат от этого получают жители – в нашем сюжете.

Искусственный интеллект помогает выращивать более ста сортов гороха в лаборатории фитотроники и цифрового фенотипирования Башкирского аграрного университета. Климатическая камера полностью роботизирована, по заданному алгоритму сама поливает растения. Нейросеть выдаёт полный цикл производства агрокультуры. Исследователям остается следить за температурой и влажностью. Анализы образцов занимают считанные секунды.

Алгоритм на основе искусственного интеллекта обрабатывает изображение и даёт характеристику по каждому растению. Это полностью наша разработка. С конвейером это первая разработка. А простых климатических камер уже более 40 моделей реализовано по всей России. Алексей Катков, заведующий лабораторией интеллектуальных систем Башкирского государственного аграрного университета

Искусственный интеллект уже интегрирован в экономику, госуправление и другие ключевые отрасли республики. О его дальнейшем развитии говорили в Геномном центре на стратегической сессии, в которой принял участие Радий Хабиров. Главу Башкортостана и других гостей мероприятия поприветствовала цифровая помощница Айсылу, сгенерированная нейросетью. Она отметила, что искусственный интеллект видит больше, решает вопросы быстрее, а ошибается реже. Но при этом ИИ должен работать не вместо человека, а рядом с ним. Об этом же сказал в своём выступлении Радий Хабиров.

Поэтому, уважаемые коллеги, нам надо переходить в эту сферу, в эту нишу, в которой мы в принципе живём, в которой у нас достаточно успехов, но и много задач. Я не говорю, что мы начинаем с чистого листа. Моя задача сегодня – создать инфраструктуру, поставить задачи для того, чтобы сформировалась некая экосистема и появился рынок для технологических решений в области искусственного интеллекта. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана рассматривает ИИ как инструмент реализации долгосрочных целей развития республики. В каждой профессии искусственный интеллект будет хорошим помощником. Он уже даёт нашим врачам, учителям, управленцам, специалистам возможность повысить качество работы, сэкономить время, а граждан избавляет от бюрократии и рутины, ускоряя оказание услуг. По данным Минздрава, в уфимских поликлиниках во время диспансеризации у 10 тысяч человек выявлены факторы риска с помощью нейросети. Пациенты прошли консультацию в центрах здоровья, 70 процентов из них взяты на диспансерное наблюдение.

В промышленности искусственный интеллект улучшает логистику и уменьшает затраты предприятий. Так, флагман нашей экономики «Башнефть» развивает программу «Цифровое месторождение», к которой уже подключено свыше 8 тысяч скважин. Благодаря этому специалисты могут видеть процессы глубоко под землей в реальном времени. Нейросети обрабатывают данные со скоростью, недоступной человеку, прогнозируя добычу и даже будущий износ оборудования. Датчики собирают данные, а алгоритмы предупреждают о рисках аварий.

К нам поступает много терабайт данных. И человек не может это быстро обработать. Искусственный интеллект в этом помог. Мы создали нейросеть, обучили её экспертным знаниям. Теперь она помогает нам выявлять те отклонения, которые существуют в текущем оборудовании, на эксплуатации месторождения. И технологи теперь точечно фокусируют своё внимание и принимают решения быстрее. Рустам Мухаметов, менеджер по цифровой трансформации ПАО АНК «Башнефть»

Как отметил во время стратсессии глава республики, искусственный интеллект должен работать на повышение качества жизни людей. В медицине ИИ помогает заблаговременно предвидеть риски заболеваний и осложнений, в транспорте интеллектуальные решения управляют потоками, учитывая пропускную способность улиц. В ЖКХ и госуправлении нейросеть повышает качество обслуживания граждан при обработке их обращений. Сельское хозяйство – тоже непаханое поле для внедрения искусственного интеллекта. Например, система контроля потребления корма для крупного рогатого скота позволила снизить потери более чем в полтора раза в КФХ Аургазинского района. А Раиль Гарифуллин, студент аграрного университета, с командой разрабатывает платформу с нейросетью для поиска сорняков – проект финансируется за счёт выигранного стартапа. Магистрант намерен внедрить разработку в беспилотники, которые обрабатывают сельхозугодия.

Я знаю, что это довольно трудоёмкий процесс, который требует много сил. И если так посмотреть в историю, сначала появились паровые двигатели, потом ДВС. И чем больше таких технологий внедряется, тем легче становится наша жизнь. Раиль Гарифуллин, студент Башкирского государственного аграрного университета

Этот проект Раиль Гарифуллин представил в Геномном центре на стратегической сессии по внедрению искусственного интеллекта в Башкортостане, заинтересовав республиканский Минсельхоз. Ещё одна студенческая команда презентовала умный строительный калькулятор, который помогает быстро рассчитать предварительную сметную стоимость коттеджа, исходя из заданных параметров проекта, а также получить рекомендации ИИ-ассистента вплоть до подбора мебели и сантехники.

Меня радует активность наших студентов. И я всегда подчёркиваю, что я радуюсь, когда выпускники наших школ побеждают на олимпиадах. Когда студенты побеждают на олимпиадах. Вообще если взять по программе Правительства России, самые большие количества стартапов берут студенты наших вузов. Особенно УУНиТ. Они получают стартап до миллиона рублей и реализуют свои идеи. Понятно, что это ещё первые шаги в этой сфере. Но из таких небольших шагов потом вырастают крупные технологичные компании. Вырастают гении и учёные. Всё это здесь находится. И наша задача, смысл стратегической сессии – энергию государства, энергию правительства направить именно на поддержку внедрения технологий искусственного интеллекта. Начиная с молодого возраста, завершая маститыми учёными и руководителями предприятий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

При этом важно пользоваться не чужими идеями и разработками, а реализовывать и внедрять свои собственные. Что и делается в республике в разных сферах, в том числе в образовании. Только один из примеров: в Башкортостане запустили платформу, которая проверяет сайты учебных заведений.

И на сегодняшний день мы достигли такого колоссального результата, что, допустим, проверка одного сайта достигает одной минуты. Выдается полный отчёт со скриншотами. Мы ещё разрабатываем три такие большие платформы, которые планируем внедрить буквально в этом году. Рамиль Абзалимов, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Искусственный интеллект и математические моделирования» БГПУ им. М. Акмуллы

Президент России Владимир Путин ставит задачу системно внедрять технологии искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. В этой логике в Башкортостане реализуются региональные программы национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также готовится единый план внедрения ИИ. По оценке федеральных экспертов, руководство республики действует на опережение, встраивая региональную повестку в национальную стратегию развития искусственного интеллекта. И здесь главное – не опоздать.

Да, это логичное продолжение и исполнение указаний Президента РФ Владимира Путина. Он сказал, что должны развиваться технологии ИИ и внедряться в России в том числе в процессы государственного управления. Радий Хабиров предвосхищает то, что искусственный интеллект как технология уже никуда не денется. И есть два варианта: либо его интегрировать, в том числе в управленческие процессы, либо навсегда быть отстающими. Иван Пятибратов, доцент Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Центра политической информации

В целом данный вопрос находится под весьма пристальным вниманием региональных властей и в частности Радия Хабирова, который в данном вопросе постулирует весьма правильно и использует верный подход. Суть в том, что ИИ и его активное внедрение в государственной сфере должно способствовать в первую очередь качественному росту жизни населения и росту качества предоставляемых услуг. Адьян Джевакова, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при Правительстве России, аналитик центра политической информации

Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего и уже становится необходимым инструментом конкурентоспособности регионов. Поэтому прямо во время стратегической сессии Радий Хабиров своей электронной подписью подписал указ о создании Совета по вопросам цифрового развития и внедрения технологий ИИ. Он будет создавать, развивать и внедрять технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления. Одну из ключевых ролей в этом будет играть новый заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Олег Ли. Ранее он был советником Центра развития искусственного интеллекта Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Очевидно, республика аграрная, промышленная, все известные предприятия внедряют уже искусственный интеллект. Понятно, что все вот эти тяжелые производства, обрабатывающие, добывающие, будут охвачены. Но на самом деле я бы этим не ограничивался. Искусственный интеллект много пользы приносит и в креативных индустриях, в торговле, в финансах. Поэтому об этом прошу тоже не забывать. Олег Ли, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

ИИ – это ещё и мощный катализатор новаторских предложений. Формирует стратегию исполнения проекта, прогнозирует тренды. Но не стоит забывать, что во главе стоят люди, которые генерируют идеи и принимают ответственные решения.