«Удивительный конкурс»: Радий Хабиров наградил победителей проекта «Трезвое село»

Трезвость как норма жизни. От 3 до 6 миллионов рублей получили населенные пункты – победители седьмого проекта «Трезвое село». Награды вручал лично Радий Хабиров, который и инициировал данный конкурс. Деньги можно будет потратить на улучшения в своем муниципальном образовании.

Впрочем, финансовая поддержка – не единственная мотивация. «Трезвое село» – это про сплочённость и про то, что даже самая маленькая деревня может изменить свою жизнь. Как именно, расскажем на примере победителя из Аскинского района в категории «малые населенные пункты».

Может, и не главный, но точно один из самых дорогих экспонатов. В прямом и переносном смысле. Всем, кто приходит в местный музей, теперь с гордостью рассказывают, как победили в конкурсе «Трезвое село». Всё началось с идеи, а закончилось реальными делами, которые видны невооружённым глазом. Взять хотя бы стены самого учреждения: пусть и без изыска, их обшили, провели ремонт силами самих жителей.

Именно активность населения – ключ к победе в региональном проекте. Также сообща жители построили местную мечеть, детскую площадку и навесной мост через реку. И все это, как тут говорят, на трезвую голову. В противном случае ничего бы не получилось.

Трезвость – это не про запреты. Это про то, чем наполнить жизнь вместо алкоголя. Совместные дела – вот главная сила, которую жители научились направлять, что называется, в нужное русло. Этот родник, к слову, также благоустроили по всеобщему решению. Спиртное в деревне не пьют, ведь чистая вода куда вкуснее и полезнее.

Зачем алкоголь, когда вокруг столько возможностей, рассказывает Марсель Нуртдинов. Уроженец Гумбино – отставной военный, почти половину жизни проездил по другим регионам страны. Но несколько лет назад женился и вернулся на малую родину. Теперь разводит лошадей башкирской породы. Работает на себя, трезвость была и остаётся образом жизни.

Жители – главные хранители традиций. Гостей встречают хлебом и солью. Дождь вызывают с помощью специального обряда под молитву муллы и передаваемый из поколения в поколение ритуал. На совместных чаепитиях – только чай и никаких горячительных. Вся эта самобытность и покорила сердце жюри конкурса «Трезвое село».

А ведь победа могла пройти мимо. При подсчёте голосов учитывается всё – вплоть до пойманных пьяных водителей. Один из таких мог заметно снизить балл. Но глава района лично вмешался в ситуацию и выяснил: нетрезвый за рулем был проездом из другого муниципалитета.

Инициатором проекта «Трезвое село» выступил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он неоднократно подчёркивал, что решать проблему алкоголизма только запретами невозможно – нужно предлагать альтернативу. Конкурс попал в самую точку. Вся деревня собирается и борется за главный приз. Денежный фонд – достаточно серьёзный. В зависимости от размера населенного пункта – от 3 до 6 млн рублей. А за второе и третье места в конкурсе участники получают по 200 тысяч на благоустройство территории.

Истории участников по-настоящему вдохновляют. Радий Хабиров даже поручил дополнительно поддержать деревню Гадельгареево в Бурзянском районе, которая боролась за победу, но не вошла в число призёров. Там построят водопровод, очень нужный жителям.

Удивительный конкурс! И он на самом деле превзошёл наши ожидания. У людей появляется тяга к нормальному образу жизни, командообразующий характер и вера в хорошее. Проект вовлекает много людей – и стар, и млад. Вижу, как главы болеют за эту историю. Поэтому будем продолжать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Успех Башкортостана подчёркивают и на федеральном уровне. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в качестве примера рассказал о результатах, к которым привела системная работа властей за последние семь лет. В том числе и благодаря проекту «Трезвое село».

Одним из успешных примеров повышения приверженности здоровому образу жизни стал реализуемый в Башкортостане проект «Трезвое село». Увеличилось количество жителей, ведущих трезвый образ жизни, регулярно занимающихся спортом, творчеством. С 2019 года в республике практически на треть упала общая заболеваемость алкоголизмом. Это тысячи сохраненных жизней, сохраненных семей, сохраненного будущего для детей. Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации